TXSE : la SEC approuve la demande de création d'une nouvelle bourse des valeurs à Dallas
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 20:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification du texte)

Le TXSE a déclaré mardi que la SEC avait approuvé sa demande de lancement d'une bourse basée à Dallas.

La bourse a déclaré qu'elle commencerait à négocier des actions d'entreprises et des produits négociés en bourse en 2026.

Le nouveau Texas Stock Exchange a reçu le soutien d'une vingtaine de sociétés d'investissement et de transactions, dont BlackRock BLK.N , Charles Schwab SCHW.N et Citadel Securities. Elle vise à concurrencer directement le Nasdaq et le New York Stock Exchange.

