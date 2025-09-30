TXSE : la SEC approuve la demande de création d'une nouvelle bourse des valeurs à Dallas

Le TXSE a déclaré mardi que la SEC avait approuvé sa demande de lancement d'une bourse basée à Dallas.

La bourse a déclaré qu'elle commencerait à négocier des actions d'entreprises et des produits négociés en bourse en 2026.

Le nouveau Texas Stock Exchange a reçu le soutien d'une vingtaine de sociétés d'investissement et de transactions, dont BlackRock BLK.N , Charles Schwab SCHW.N et Citadel Securities. Elle vise à concurrencer directement le Nasdaq et le New York Stock Exchange.