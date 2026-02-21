TXNM Energy obtient l'approbation de la FERC pour une transaction de 11,5 milliards de dollars avec Blackstone

TXNM Energy TXNM.N a déclaré vendredi que la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) avait autorisé l'acquisition de la société par Blackstone Infrastructure BX.N .

L'année dernière, Blackstone a accepté d'acquérir la société de services publics dans le cadre d'une transaction de 11,5 milliards de dollars, dette comprise.

La FERC a conclu qu'il n'y avait "aucune preuve que la réglementation fédérale ou étatique serait compromise par la transaction proposée" et que la transaction n'aurait pas "d'effet négatif sur les tarifs", a déclaré la société.

Elle a ajouté que la période d'attente prévue par la loi Hart-Scott-Rodino sur l'amélioration de la concurrence a expiré.