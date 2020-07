Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter supprime une photo publiée par Trump pour des droits d'auteur Reuters • 02/07/2020 à 05:09









2 juillet (Reuters) - Twitter TWTR.N a supprimé mercredi de sa plateforme une photo publiée par le président américain Donald Trump après une plainte concernant les droits d'auteur émise par le New York Times. La photo utilisée par Donald Trump dans un tweet publié le 30 juin a été prise par un photographe du journal new-yorkais pour accompagner la parution, en septembre 2015, d'un article sur celui qui était alors candidat à l'élection présidentielle américaine. Cette mesure intervient dans un contexte tendu entre Twitter et Donald Trump, qui se dit victime de censure de la part du réseau social et a signé en mai un décret visant les opérateurs de réseaux sociaux après que Twitter a invité ses utilisateurs à vérifier la véracité d'un message du chef de la Maison blanche. Twitter avait déjà, depuis lors, désactivé une vidéo publiée par le président américain pour une plainte relative aux droits d'auteur et accolé une mention "contenu manipulé" à une autre vidéo postée par Trump. (Bhargav Acharya à Bangalore; version française Jean Terzian)

