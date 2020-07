Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter évalue à environ 130 le nombre de comptes piratés Reuters • 17/07/2020 à 09:17









TWITTER ÉVALUE À ENVIRON 130 LE NOMBRE DE COMPTES PIRATÉS (Reuters) - Twitter évalue à environ 130 le nombre de comptes certifiés de personnalités et d'entreprises qui ont été la cible de pirates informatiques lors de la vaste attaque de mercredi. Cette attaque a permis à des pirates de prendre le contrôle des comptes du candidat à la présidence américaine Joe Biden, de la star de télé-réalité Kim Kardashian ou encore du patron de Tesla Elon Musk et de publier des messages en leur nom, a expliqué jeudi le site de microblogging.. Le comptes de l'ancien président américain Barack Obama, du rappeur Kanye West, du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, du milliardaire Warren Buffett, de l'ancien patron de Microsoft Bill Gates et des entreprises Apple et Uber ont été également pris pour cibles. Twitter a dit continuer de vérifier si les données personnelles des comptes piratés avaient été compromises. Le FBI a ouvert une enquête sur ce dossier, a ajouté Twitter, alors que des parlementaires exigent que la lumière soit faite sur cette vaste attaque. (Shubham Kalia; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)

Valeurs associées TWITTER NYSE -1.07%