Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter enregistre une forte croissance des utilisateurs au T2 Reuters • 23/07/2020 à 14:28









par Katie Paul et Elizabeth Culliford SAN FRANCISCO, 23 juillet (Reuters) - Twitter TWTR.N a fait état jeudi de la plus forte croissance sur un an du nombre de ses utilisateurs susceptibles d'être touchés par les annonceurs, un chiffre au-dessus des attentes des analystes, qui fait grimper l'action de 6% en avant-Bourse. Le site de microblogging a revanche raté le consensus de Wall Street sur le chiffre d'affaires en raison notamment de la crise du coronavirus qui a affecté les dépenses publicitaires. Les revenus issus des annonces publicitaires, qui représentent 82% du chiffre d'affaires du groupe, ont baissé de 23% à 562 millions de dollars (485 millions d'euros) au deuxième trimestre. Les analystes prévoyaient 585 millions de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens susceptibles d'être ciblés par la publicité a augmenté de 34% sur un an à 186 millions contre 176 millions prévus par les analystes. Le chiffre d'affaires global du groupe sur la période est ressorti à 683 millions de dollars (590 millions d'euros), en repli de 19% sur un an. La perte nette ajustée d'éléments fiscaux s'est établie à 127 millions de dollars, soit 0,16 dollar par action, un chiffre globalement conforme aux attentes des analystes qui prévoyaient une perte de 125 millions de dollars. Le groupe avait dégagé l'an dernier un bénéfice de 37 millions de dollars. Les coûts et les dépenses ont augmenté de 5% à 807 millions de dollars, en deçà de ce que le groupe avait prévu. Twitter prévoit une croissance des dépenses de 10% ou plus au troisième trimestre. (Elizabeth Culliford et Katie Paul; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées TWITTER NYSE +0.03%