Twist Bioscience profite des avancées de Claude dans la conception de protéines

Anthropic vient de montrer que Claude pouvait participer directement à la conception de protéines capables de se fixer sur des cibles biologiques, une étape importante dans le développement de nombreux médicaments.

Le groupe technologique a demandé à Claude Opus 4.8 et à son modèle expérimental Mythos Preview de concevoir des "minibinders", de petites protéines destinées à s'attacher précisément à une protéine cible afin, par exemple, de bloquer ou modifier son fonctionnement. Sur 15 cibles testées, des protéines fonctionnelles ont été obtenues pour 14, avec un taux de réussite de 22% à 35% selon les méthodes utilisées, contre environ 10% à 15% généralement observés dans ce type de campagne. Pour quatre cibles, les meilleures protéines conçues ont atteint ou dépassé les niveaux d'affinité déjà publiés.

L'expérience met surtout en évidence la complémentarité entre modèles d'IA et biologie synthétique. Claude peut générer, comparer et sélectionner rapidement un grand nombre de séquences, mais celles-ci doivent ensuite être produites physiquement et testées en laboratoire. Twist Bioscience et Adaptyv Bio ont précisément assuré cette étape de validation indépendante.

Cotée au Nasdaq, Twist Bioscience est spécialisée dans la fabrication d'ADN synthétique destiné notamment au séquençage et à la découverte de médicaments. Adaptyv Bio exploite de son côté une plateforme automatisée permettant de produire et tester rapidement des protéines conçues numériquement. Dans l'expérience d'Anthropic, les deux sociétés ont ainsi assuré la validation en laboratoire des protéines générées par Claude.

Cette évolution pourrait renforcer progressivement la demande pour ce type d'infrastructures de biologie synthétique si les laboratoires pharmaceutiques augmentent le recours à l'IA pour générer de nouveaux candidats. Le marché a rapidement réagi à cette perspective, l'action Twist Bioscience bondissant d'environ 17% mercredi, vers son plus haut niveau depuis 2021. Le titre a désormais plus que quadruplé depuis le début de l'année.

Anthropic prépare parallèlement son arrivée sur les marchés financiers. Le groupe a déposé confidentiellement en juin un dossier en vue d'une introduction en Bourse et travaille désormais sur sa future structure de gouvernance, notamment sur le maintien d'un pouvoir de vote renforcé pour ses fondateurs. L'opération pourrait devenir l'une des plus importantes IPO technologiques jamais réalisées, Anthropic ayant déjà été valorisé 965 MdsUSD lors de sa dernière levée de fonds en mai.