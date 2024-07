Au-delà, le marché a intégré 140 points de base de réductions au cours de l'année prochaine et se concentre également sur la pentification de la courbe, reflétant l'anticipation d'une victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine en novembre.

(AOF) - "Les investisseurs devront attendre plus longtemps pour les réductions d'intérêts tant attendues. Alors que le marché pense que la première réduction sera annoncée lors de la réunion de septembre, il est peu probable que Jerome Powell prenne un engagement préalable, si ce n'est de donner quelques indices sur la direction à prendre", explique Gordon Shannon, gérant chez TwentyFour Asset Management (Boutique Vontobel).

TwentyFour AM : "on s'attend à un cycle de réduction des taux de la Fed moins profond"

