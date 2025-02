Twelve Capital et Lumyna lancent un fonds sur l’assurance paramétrique

Twelve Capital et Lumyna Investments (groupe Generali Investments) se sont associés pour créer Lumyna - Twelve Capital Parametric ILS Fund, un fonds investi dans des transactions d’assurance paramétriques innovantes.

Abondé par un investisseur institutionnel européen de premier plan, le fonds collaborera avec la fintech Descartes Underwriting et l’assureur européen GC&C, la branche Global Corporate & Commercial du groupe Generali, qui propose des solutions paramétriques. Le fonds prévoit également d’investir dans des obligations catastrophes et des industry loss warranty (ILW) « afin d’améliorer la liquidité et la diversification », selon un communiqué.

Conçue et développée outre-Atlantique, l’assurance paramétrique, consiste à indemniser automatiquement un assuré lorsque certains paramètres sont atteints. L’assurance paramétrique couvrant les risques naturels utilise des mécanismes de déclenchement basés sur des mesures tierces indépendantes (telles que la magnitude du tremblement de terre).

Twelve Capital, société de gestion spécialisée dans l’assurance, agira en tant que gestionnaire d’actifs du fonds, tandis que Lumyna apportera son réseau commercial.