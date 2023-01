Turgot AM trouve une remplaçante à Thibault Corvaisier pour la gestion immobilière

(NEWSManagers.com) - Turgot Asset Management a annoncé ce 6 janvier la nomination de Florence Roche au poste de directrice de la gestion immobilière à partir de fin janvier. Elle sera chargée de la prise en charge et du développement de l’activité résidentiel du Groupe Magellim, afin de renforcer les équipes dédiées de la SCI ViaGénérations. Elle remplacera Thibault Corvaisier, directeur général de Turgot AM depuis le rachat de Turgot Capital par Magellim en février 2022, qui part pour des nouveaux projets. Le poste de directeur général délégué, qui était également occupé par ce dernier, a été attribué un peu plus tôt à Sonia Raimbault, qui demeure en même temps directrice administrative et financière.

Florence Roche arrive de Primonial REIM, où elle était responsable transaction et asset management du pôle résidentiel depuis 2017. Auparavant, elle a travaillé chez ICADE Conseil depuis 2007 comme consultante logements avant d’être nommée en 2012 responsable asset management pour le pôle résidentiel chez Colliers IIAM (anciennement ICADE Asset Management).

Le groupe Turgot Capital comptait 1,3 milliard d’euros d’actifs au 31 décembre 2022.