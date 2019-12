Turgot AM recrute un gérant d'Axa IM

(NEWSManagers.com) - Turgot AM a récemment recruté Yann Cordier pour gérer son fonds de performance absolue Antheus Global Fund. L'ex-gérant systématique d'Axa IM a également pris la direction générale déléguée de son nouvel employeur.

Yann Cordier co-gérait jusqu'ici des fonds d'épargne salariale chez Axa IM, qui représentaient un encours d'un peu plus de 420 millions d'euros selon les données disponibles sur le site de la société. La gestion des fonds Label Europe Actions, AXA Génération Europe Actions, et AXA ISR Europe Actions a été reprise par Jean-Marc Maringe, qui supervisait déjà leur gestion, et Hervé Mangin en co-gérant.