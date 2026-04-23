information fournie par Boursorama avec AFP • 23/04/2026 à 08:45

Tunnel sous la Manche: Getlink porté par les trains et l'électricité début 2026

Le gestionnaire du tunnel sous la Manche Getlink a fait part jeudi d'une hausse du trafic des trains à grande vitesse début 2026, s'ajoutant aux revenus tirés du marché de l'électricité pour tirer son chiffre d'affaires.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Ce chiffre d'affaires a progressé de 15% au premier trimestre, à 371 millions d'euros.

"Dans un contexte de prix élevés et volatils de l'énergie, la diversification de la gamme d'activité du groupe reste une force essentielle", a commenté dans un communiqué le directeur général de Getlink, Yann Leriche.

Eurotunnel, la branche transports de passagers et fret, a vu son chiffre d'affaire augmenter de 4% à 258 millions d'euros.

Lors de ce trimestre, le nombre de passagers en train à grande vitesse (entre l'Angleterre d'un côté et la France ou la Belgique de l'autre), qui génère le plus gros trafic, a été en hausse de 5% à près de 2,6 millions de voyageurs.

Le trafic des autres usagers a baissé: par ordre d'importance les véhicules de passagers (cars et voitures, -1%), les poids lourds (-2%) et les trains de fret (-21%).

Getlink a dit contrôler 62% du trafic entre Calais et Douvres au premier trimestre, contre 62,1% un an auparavant.

L'activité qui monte au sein du groupe est Eleclink, avec son gigawatt de capacité électrique pour l'interconnexion des réseaux français et britannique. Cette filiale a vu son chiffre d'affaires plus que doubler, à 70 millions d'euros.

Getlink a rappelé être détenu depuis fin mars à 29,4% par une filiale d'Eiffage.