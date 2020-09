Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tunisie-Un policier tué à Sousse après une attaque islamiste Reuters • 06/09/2020 à 11:55









TUNIS, 6 septembre (Reuters) - Un policier tunisien a été tué dimanche à Sousse dans l'est de la Tunisie lors d'une attaque au couteau par des islamistes, a indiqué un responsable des forces de sécurité. Trois assaillants islamistes ont été abattus par la police, a ajouté le responsable. "Des terroristes ont attaqué au couteau deux policiers dans le quartier d'El Kantaoui à Sousse. L'un d'eux est mort. La police a poursuivi les terroristes et les a tués", a déclaré à Reuters Houssem Jebabli, un porte-parole de la Garde nationale. A l'été 2015, un attentat terroriste, revendiqué par l'Etat islamique, avait été perpétré sur une plage à Sousse, faisant 39 morts. L'attentat avait fait fuir les touristes, affaiblissant davantage l'économie tunisienne. (Tarek Amara, version française Matthieu Protard)

