Tunisie-Manifestation violente après la mort d'un vendeur clandestin de cigarettes

TUNIS, 13 octobre (Reuters) - Des heurts avec la police ont eu lieu mardi lors d'une manifestation rassemblant plusieurs centaines de personnes à Sbeïtla, dans le centre de la Tunisie, après la mort d'un vendeur clandestin de cigarettes lors de la destruction par un bulldozer de l'échoppe dans laquelle il dormait. Les manifestants ont érigé des barricades, incendié des pneus et jeté des pierres sur les forces de l'ordre, qui ont ensuite chargé, ont rapporté des témoins. L'armée a été déployée pour protéger les bâtiments officiels de la ville. Des responsables locaux et des témoins ont rapporté qu'un vendeur de cigarettes dormait dans son échoppe lorsque, peu avant l'aube, la police municipale est arrivée sur place avec un bulldozer pour la détruire, l'écrasant sous les décombres. Le Premier ministre, Hichem Mechichi, a limogé le gouverneur de Kasserine, le chef-lieu de la région, ainsi que trois responsables des forces de sécurité locales. Sbeïtla est située dans la région de Sidi Bouzid, où avait débuté le "printemps arabe" fin 2010 après le suicide d'un vendeur de rue qui s'était immolé par le feu pour protester contre le harcèlement policier et la confiscation de ses produits. (Tarek Amara, version française Marc Angrand)

