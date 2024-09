Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TUI: vers un exercice 'solide', conformément aux objectifs information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de tourisme et de voyage TUI s'est déclaré mardi bien parti pour signer un 'solide exercice' 2023/2025 et atteindre les objectifs qu'il s'était fixé.



La société a ainsi maintenu sa prévision d'une hausse d'au moins 25% de son résultat opérationnel courant (Ebit) pour l'exercice qui se clôturera le 30 septembre.



Dans un communiqué, TUI souligne que ses réservations pour l'été écoulé ont progressé de 6%, tandis que ses engagements de réservations pour la saison hivernale s'inscrivent en hausse de 7%.



'Tous les voyants sont au vert', commentent dans une note de réaction les analystes d'Oddo BHF, qui maintiennent leur opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours de 9,2 euros.



Suite à ce point d'activité, le titre TUI progressait de 2% mardi matin à la Bourse de Francfort. Il accuse encore un repli de l'ordre de 4% depuis le début de l'année.





