TUI : un troisième trimestre record, l'objectif annuel d'Ebit relevé

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de TUI ont progressé de 7%, à 6,2 milliards d’euros. Le voyagiste allemand précise qu’il s’agit du meilleur troisième trimestre de son histoire avec un Ebit courant de 321 millions d’euros, en forte hausse de 38% par rapport à la même période un an plus tôt. Cette amélioration témoigne du succès de la stratégie, des avantages du modèle économique verticalement intégré, des activités de ventes au détail, de TUI Airline, des hôtels… Le groupe a également bénéficié du décalage des vacances de Pâques sur ce troisième trimestre (d’avril à juin).

Sebastian Ebel, président-directeur général de TUI, déclare que " le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2025 ont été solides ".

" Notre stratégie porte ses fruits. Nous bénéficions de notre modèle économique intégré et diversifié et avons réussi à réduire davantage la saisonnalité du groupe. (…) Nous accélérons la transformation du segment Marchés + Compagnies aériennes (voyagistes, détaillants et TUI Airline) en mettant en œuvre des plateformes mondiales standardisées qui génèrent une croissance rentable et réduisent nos coûts. Cela signifie que nous pouvons offrir à nos clients existants et nouveaux davantage de produits dans davantage de destinations, à l'échelle mondiale ", fait savoir le PDG.

Pour le quatrième trimestre (juillet à septembre) une poursuite de la croissance est attendue dans le segment des " expériences vacances " grâce à une forte demande commerciale.

Partant, TUI a relevé sa prévision d'Ebit annuel. Attendu auparavant en croissance de 7 à 10% à taux de change constant, il est désormais prévu entre 9 et 11%. Le chiffre d'affaires annuel est quant à lui toujours attendu dans la fourchette basse d'une hausse de 5 à 10%.

AOF - EN SAVOIR PLUS