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TUI renforce son partenariat avec la Bulgarie et étoffe son offre hôtelière
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 11:16

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Le voyagiste allemand mise sur le développement de la destination bulgare et prévoit l'ouverture d'un nouvel hôtel sur la mer Noire en 2027.

TUI annonce la signature avec le ministère bulgare du Tourisme d'un protocole d'accord définissant leur partenariat stratégique jusqu'en 2030, afin de développer la Bulgarie comme destination touristique durable et compétitive.

La coopération portera notamment sur des campagnes marketing communes, l'extension des liaisons aériennes de TUI, la diversification de l'offre touristique et l'amélioration de l'expérience des voyageurs, avec l'ambition d'accroître sensiblement le nombre de clients du groupe sur la côte de la mer Noire d'ici 2030.

Le groupe renforcera également son portefeuille hôtelier avec le TUI Blue Arabella, un établissement de 290 chambres situé à Golden Sands, dont l'ouverture est prévue à l'été 2027. Il deviendra le premier hôtel TUI Blue sur la côte nord de la mer Noire et portera à cinq le nombre d'établissements sous marque TUI en Bulgarie.

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