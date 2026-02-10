 Aller au contenu principal
TUI réalise un bon premier trimestre
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 09:12

Le voyagiste européen a annoncé avoir réalisé le meilleur premier trimestre de son histoire. Sur la période d'octobre à décembre, le chiffre d'affaires est resté quasi-stable à 4,9 milliards d'euros, mais le résultat opérationnel sous-jacent s'est amélioré en passant de 50,9 à 77,1 millions d'euros.

TUI rappelle que traditionnellement le premier trimestre de l'exercice est généralement négatif en termes de résultats pour les entreprises du secteur du voyage.

Au niveau des perspectives, pour l'activité Hôtels, le groupe mise sur une augmentation des tarifs de 3% au deuxième trimestre, et sur l'ouverture de nouveaux établissements au second semestre.

En ce qui concerne la division Croisières, le taux d'occupation est en avance sur l'an dernier à 4 points au deuxième trimestre et la flotte passera à 19 navires avec l'arrivée du Mein Schiff Flow à l'été 2026.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, TUI table sur une croissance de ses revenus comprise entre 2 et 4% à taux de change constants, tandis que l'Ebit sous-jacent devrait croître de 7 à 10% dans les mêmes conditions.

Il s'agit toutefois d'un ralentissement par rapport à l'exercice 2025 au cours duquel TUI avait connu une croissance de ses revenus de 4,4% et de 12,6% pour l'Ebit sous-jacent.

A moyen terme, la société table également sur une croissance moyenne de son Ebit sous-jacent d'environ 7-10% et compte distribuer un dividende de 10 à 20% du bénéfice net par action ajusté à partir de l'exercice 2026.

