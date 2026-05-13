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TUI-Perte moins importante que prévu grâce à la bonne tenue des réservations
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 07:47

TUI TUI1n.DE a fait état mercredi d'une perte d'exploitation ajustée légèrement inférieure aux prévisions pour le deuxième trimestre, le groupe affichant une bonne tenue des réservations malgré la guerre au Moyen-Orient.

Le géant allemand du voyage a affiché une perte de 188 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars, inférieure de 9% à celle de l'année précédente, malgré un impact de 40 millions d'euros lié à la guerre en Iran.

Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur une perte de 194 millions d'euros.

"Ces très bons résultats nous donnent confiance pour le second semestre. Compte tenu des défis géopolitiques et de l'évolution dynamique des conditions d'exploitation, cela exigera beaucoup d'engagement et de flexibilité", a déclaré le président du directoire Sebastian Ebel dans un communiqué.

TUI a également confirmé ses prévisions telles qu'annoncées en avril, tablant sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,1 milliard et 1,4 milliard d'euros pour l'exercice 2026.

TUI avait le mois dernier revu à la baisse ses prévisions de bénéfice et suspendu ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice à venir, en raison de la flambée des coûts du kérosène et de l'incertitude liée à la guerre en Iran.

Les compagnies aériennes de l'ensemble du secteur ont mis en garde contre les répercussions du conflit.

(Rédigé par Joanna Plucinska; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

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