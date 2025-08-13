 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 770,53
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TUI: Ebit au-dessus des attentes au T3, la diversification "porte ses fruits"
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 08:12

TUI rejoint la bourse de Francfort avec une cotation primaire à Francfort

TUI rejoint la bourse de Francfort avec une cotation primaire à Francfort

TUI a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, après que le groupe a relevé ses objectifs annuels la veille, et malgré une légère baisse des réservations pour l'été.

Le plus grand voyagiste européen a enregistré un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 321 millions d'euros pour le trimestre clos le 30 juin, contre 269 millions d'euros attendus par le consensus LSEG, et en hausse de 38% sur un an.

Le chiffre d'affaires a augmenté dans tous les segments pour atteindre 6,2 milliards d'euros, soit une hausse de 7%.

TUI a relevé mardi sa prévision de bénéfice, la forte demande pour les hôtels et les croisières ayant stimulé ses activités depuis le début de l'année, faisant grimper les actions.

Le groupe allemand avait précédemment signalé une légère baisse des réservations pour l'été, les voyageurs européens qui sont le cœur de la clientèle de TUI tendant à être plus sensibles aux variations économiques que les Américains.

TUI a cherché à diversifier ses revenus, en se développant en Asie et en Europe centrale, afin d'obtenir de nouvelles sources de revenus.

"Le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2025 ont été solides. Notre stratégie porte ses fruits", a déclaré le président du directoire Sebastian Ebel dans un communiqué mercredi.

(Rédigé par Rachel More et Joanna Plucinska ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TUI
8,0000 EUR XETRA +1,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank