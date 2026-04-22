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TUI cède près de 3% après son avertissement sur résultats, un analyste réagit
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 10:43

Le groupe touristique anticipe un redressement marqué de sa rentabilité au deuxième trimestre, mais revoit à la baisse sa guidance annuelle en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

TUI indique ce matin ajuster sa guidance annuelle, en raison des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Pour rappel, en 2025, la société avait enregistré un EBIT sous-jacent de 1,413 MdEUR et visait jusqu'alors une croissance de 7 à 10% pour cette année. Il n'en sera rien : le groupe a nettement revu ses ambitions à la baisse et cible désormais un EBIT sous-jacent 2026 (à taux de change constant) compris entre 1,1 MdEUR et 1,4 MdEUR.
Parallèlement, le groupe suspend sa prévision de chiffre d'affaires, invoquant un manque de visibilité, alors qu'il anticipait auparavant une croissance de 2% à 4%.

Selon Yi Zhong, qui suit le dossier chez AlphaValue, le chiffre d'affaires réservé pour l'été 2026 (marchés et compagnies aériennes confondus) est actuellement inférieur de 7% à celui de l'année précédente.

"Par ailleurs, le taux d'occupation des hôtels a encore diminué de 7% au second semestre (clos en septembre), sous l'effet de la guerre (particulièrement en Turquie, à Chypre et en Égypte) et des conséquences de l'ouragan dans les Caraïbes (qui a eu un impact négligeable d'environ 10 millions d'euros au premier trimestre)", ajoute l'analyste.

TUI souligne néanmoins la solidité de sa situation financière et de son bilan, qui lui permettent d'absorber les chocs actuels tout en poursuivant sa transformation stratégique. Le groupe précise que ses nouvelles prévisions reposent sur l'hypothèse d'une absence d'escalade supplémentaire des tensions et du maintien des approvisionnements énergétiques.

"Malgré la révision à la baisse, la transparence proactive de TUI est préférable au discours vague et empreint de 'forte incertitude' employé par nombre de ses concurrents. Ces chiffres d'activité actuels permettent de mieux appréhender les difficultés que rencontre actuellement le secteur", conclut AlphaValue.


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