TUI-Bénéfice d'exploitation meilleur que prévu au T1, objectifs confirmés

TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen en termes de parts de marché, a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le premier trimestre, avec des réservations à terme stables et des prix moyens plus élevés.

La société a annoncé un bénéfice d'exploitation de 77,1 millions d'euros pour le premier trimestre, après 51 millions l'année dernière. Ce résultat dépasse les attentes des analystes interrogés par LSEG qui tablaient sur 66,7 millions d'euros.

"Les résultats du premier trimestre sont conformes à nos attentes et démontrent clairement que notre stratégie nous permet d'atteindre une croissance durable", a déclaré Sebastian Ebel, le président du directoire, dans un communiqué.

Le premier trimestre est généralement le plus faible pour les compagnies aériennes en raison du ralentissement des réservations de voyages en début d'année.

TUI a reconfirmé ses prévisions de décembre, selon lesquelles le chiffre d'affaires devrait augmenter de 2% à 4% et le bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7% à 10%, ce qui signifie que le groupe ne maintiendra pas la croissance de 2025 comme le supposaient les marchés.

