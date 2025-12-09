TuHURA Biosciences plonge après une offre directe d'actions de 15,6 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments TuHURA Biosciences HURA.O plongent de 36,9 % à 1,25 $
** HURA conclut un accord pour la vente d'environ 9,5 millions d'actions, de bons de souscription de série A et de bons de souscription de série B dans le cadre d'une offre directe enregistrée au prix d'achat de 1,65 $ l'unité pour un produit brut de 15,6 millions de dollars
** H.C. Wainwright est l'agent de placement principal exclusif pour l'offre
** La clôture de l'offre devrait se faire en trois tranches
** Le produit de l'offre sera utilisé pour le fonds de roulement et à des fins générales
** Les trois analystes qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée"; PT médian 9,13 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action HURA a baissé de 51,6% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer