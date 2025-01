TSMC : son bénéfice net s'envole au quatrième trimestre

(AOF) - Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé des résultats trimestriels en forte progression. Au quatrième trimestre, le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net en augmentation de 57% à 374,68 milliards de dollars taïwanais (11,06 milliards d'euros). TSMC a enregistré une progression de 38,8% de ses revenus à 868,46 milliards de dollars taïwanais. En dollars américains, ils ont augmenté de 37% à 26,88 milliards.

"À l'approche du premier trimestre 2025, nous nous attendons à ce que notre activité soit affectée par la saisonnalité des smartphones, partiellement compensée par une croissance continue de la demande liée à l'IA", a déclaré le directeur financier, Wendell Huang.

Sur le trimestre en cours, TSMC anticipe des revenus entre 25 et 25,8 milliards de dollars américains et une marge brute – une mesure très surveillée de la rentabilité dans le secteur - comprise entre 57% et 59% contre 59% au quatrième trimestre. La marge opérationnelle est anticipée entre 46,5% et 48,50% après 49% au quatrième trimestre.

Pour 2025, TSMC prévoit une croissance de l'ordre de 25%, rapporte Bloomberg. Le groupe taïwanais s'attend par ailleurs à investir entre 38 et 42 milliards de dollars.