TSMC prévoit d'ouvrir une usine d'emballage de puces en Arizona d'ici 2029, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis et Max A. Cherney

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW prévoit d'ouvrir une usine de conditionnement de puces en Arizona d'ici 2029, a déclaré un cadre à Reuters. Les puces modernes d'intelligence artificielle, telles que celles fabriquées par Nvidia NVDA.O , ne sont pas des puces uniques mais plusieurs puces collées ensemble grâce à des technologies d'emballage avancées, une étape qui est devenue un goulot d'étranglement pour l'approvisionnement de Nvidia et d'autres. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en janvier , TSMC a indiqué qu'elle demandait des autorisations pour commencer la construction de sa première usine d'emballage avancé dans une installation existante en Arizona, mais n'a pas donné de calendrier pour la mise en service de cette usine.

Lors d'une conférence à Santa Clara, en Californie, mercredi, les dirigeants de TSMC ont déclaré que la construction avait commencé.

"Nous développons de manière agressive nos propres capacités au sein de l'usine d'Arizona", a déclaré mardi Kevin Zhang, co-chef adjoint des opérations et vice-président senior, avant la conférence. "Nous allons y construire une capacité CoWoS et une capacité 3D-IC avant 2029, c'est toujours notre objectif", a déclaré M. Zhang, faisant référence à deux des technologies d'emballage de TSMC qui sont très demandées.

Des entreprises telles qu'Apple et Nvidia s'approvisionnent déjà en puces auprès de l'usine de TSMC en Arizona, mais nombre de ces puces doivent retourner à Taïwan pour être emballées. L'année dernière, Amkor Technology AMKR.O a déclaré qu'elle travaillait avec Apple et Nvidia pour construire une usine d'emballage en Arizona d'ici la mi-2027 et commencer la production au début de 2028, plus tôt que le calendrier de TSMC. En 2024, Amkor et TSMC ont déclaré qu'ils travailleraient ensemble pour apporter plusieurs technologies d'emballage avancées de TSMC en Arizona, mais les deux entreprises n'ont pas divulgué de détails.

M. Zhang a déclaré que les discussions technologiques entre Amkor et TSMC se poursuivent.

"Nous nous associons à eux pour voir quel type de capacité technologique ils peuvent offrir à nos clients afin d'accélérer la fabrication de certains produits aux États-Unis", a déclaré M. Zhang. "Il y a encore quelques éléments en mouvement. Je dirais que nous étudions toutes les possibilités pour avoir une empreinte manufacturière très diversifiée""