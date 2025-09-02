 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 679,00
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TSMC-Les USA révoquent le statut d'exportateur accéléré vers la Chine
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 18:58

par Karen Freifeld

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2330.TW (TSMC) a déclaré mardi que les Etats-Unis ont révoqué son autorisation à expédier des éléments de fabrication vers son principal site en Chine.

Le géant des semi-conducteurs se voit retirer un privilège d'exportation rapide, connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé (VEU), à compter du 31 décembre, a déclaré TSMC.

Cette décision implique que les futures expéditions d'éléments de fabrication de puces américains vers le site de TSMC à Nanjing devront faire l'objet de licences d'exportation américaines.

Le fabricant de semi-conducteurs a déclaré évaluer la situation et communiquer avec le gouvernement américain, ajoutant rester "déterminé à assurer le fonctionnement ininterrompu de TSMC Nanjing".

Après avoir émis des restrictions radicales sur les équipements de fabrication de puces à destination de la Chine en 2022, les États-Unis avaient accordé des dérogations à TSMC et à d'autres fabricants de puces étrangers opérant en Chine.

Les autorisations pour les usines de Samsung 005930.KS et de SK Hynix 000660.KS en Chine ont par ailleurs été révoquées vendredi, avec une entrée en vigueur 120 jours plus tard.

Ces révocations surviennent alors que l'administration de Donald Trump s'est engagée à assouplir les restrictions liées à l'exportation de technologies. Le mois dernier, Washington a approuvé des licences de vente de certains semi-conducteurs avancés à la Chine, notamment pour les puces H20 de Nvidia.

Le département américain du Commerce n'a pas répondu dans l'immédiat mardi pour commenter.

Il avait déclaré vendredi que les États-Unis prévoient d'accorder des licences permettant aux entreprises étrangères d'exploiter leurs installations existantes en Chine, mais pas d'accroître leur capacité ou de moderniser leur technologie.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank