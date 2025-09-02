TSMC-Les USA révoquent le statut d'exportateur accéléré vers la Chine

par Karen Freifeld

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2330.TW (TSMC) a déclaré mardi que les Etats-Unis ont révoqué son autorisation à expédier des éléments de fabrication vers son principal site en Chine.

Le géant des semi-conducteurs se voit retirer un privilège d'exportation rapide, connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé (VEU), à compter du 31 décembre, a déclaré TSMC.

Cette décision implique que les futures expéditions d'éléments de fabrication de puces américains vers le site de TSMC à Nanjing devront faire l'objet de licences d'exportation américaines.

Le fabricant de semi-conducteurs a déclaré évaluer la situation et communiquer avec le gouvernement américain, ajoutant rester "déterminé à assurer le fonctionnement ininterrompu de TSMC Nanjing".

Après avoir émis des restrictions radicales sur les équipements de fabrication de puces à destination de la Chine en 2022, les États-Unis avaient accordé des dérogations à TSMC et à d'autres fabricants de puces étrangers opérant en Chine.

Les autorisations pour les usines de Samsung 005930.KS et de SK Hynix 000660.KS en Chine ont par ailleurs été révoquées vendredi, avec une entrée en vigueur 120 jours plus tard.

Ces révocations surviennent alors que l'administration de Donald Trump s'est engagée à assouplir les restrictions liées à l'exportation de technologies. Le mois dernier, Washington a approuvé des licences de vente de certains semi-conducteurs avancés à la Chine, notamment pour les puces H20 de Nvidia.

Le département américain du Commerce n'a pas répondu dans l'immédiat mardi pour commenter.

Il avait déclaré vendredi que les États-Unis prévoient d'accorder des licences permettant aux entreprises étrangères d'exploiter leurs installations existantes en Chine, mais pas d'accroître leur capacité ou de moderniser leur technologie.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)