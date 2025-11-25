TSMC intente une action en justice contre un ancien dirigeant en raison de problèmes de sécurité

(Ajout d'une citation et d'un arrière-plan) par Ben Blanchard et Wen-Yee Lee

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW a déclaré mardi qu'elle avait intenté une action en justice devant le tribunal taïwanais de la propriété intellectuelle et du commerce contre son ancien premier vice-président Wei-Jen Lo , qui a récemment rejoint Intel INTC.O .

Dans un communiqué envoyé par courriel, TSMC a déclaré que le procès est basé sur les termes du contrat de travail entre TSMC et Lo, sur l'accord de non-concurrence signé par Lo et sur des réglementations telles que la loi sur les secrets commerciaux.

"Il est très probable que Lo utilise, divulgue ou transfère les secrets commerciaux et les informations confidentielles de TSMC à Intel, ce qui rend les actions en justice nécessaires", a déclaré TSMC.

Intel et Lo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Lo, qui a contribué à la production en masse par TSMC de puces de pointe à 5 nanomètres, 3 nm et 2 nm, a rejoint Intel en octobre, après avoir pris sa retraite de TSMC au terme d'une carrière de 21 ans. Une source au fait du dossier a déclaré qu'il rend directement compte au directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan.

La semaine dernière, le ministre taïwanais de l'économie a déclaré que les autorités enquêtaient sur Lo après que les médias locaux eurent rapporté qu'il avait peut-être transmis à son nouvel employeur des données sur les technologies de pointe de TSMC.

Avant de rejoindre TSMC en 2004, Lo a travaillé chez Intel pendant 18 ans. Il y a occupé les fonctions de directeur du développement technologique et de directeur d'usine, dirigeant le centre de développement d'Intel à Santa Clara, en Californie.