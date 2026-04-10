TSMC dépasse les attentes au T1, bond de 35% du CA avec l’IA

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, a fait état vendredi d'une hausse de 35% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, dépassant les attentes grâce à la demande soutenue pour les applications d'intelligence artificielle (IA).

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 1.134 milliards de dollars taïwanais (30,51 milliards d'euros), contre 839,3 milliards de dollars taïwanais un an plus tôt, a indiqué TSMC dans un communiqué sans fournir davantage de détails.

Il dépasse les attentes des analystes qui tablaient sur 1.125 milliards de dollars taïwanais, selon le consensus LSEG SmartEstimate, et s'inscrit dans la fourchette de 34,6 à 35,8 milliards de dollars (de 29,56 à 30,59 milliards d'euros) annoncée par le groupe en janvier. TSMC ne publie ses prévisions qu'en dollars américains.

Ce chiffre d'affaires record intervient alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les coûts énergétiques et perturbe les marchés mondiaux. Cela menace l’approvisionnement en matériaux pour les semi-conducteurs, ce qui pourrait retarder les investissements dans les centres de données d’IA, selon les analystes.

Les analystes ont néanmoins relevé leurs prévisions de chiffre d'affaires de TSMC pour la période avril-juin de 2,3% au cours des 30 derniers jours, pour atteindre un niveau record de 1.200 milliards de dollars taïwanais, selon les données de LSEG, misant sur les contraintes de capacité de production de puces IA avancées pour stimuler les bénéfices de l'entreprise.

TSMC publiera ses résultats du premier trimestre le 16 avril, accompagnés de perspectives actualisées pour le trimestre en cours et pour l’ensemble de l’année.

Le fabricant de puces, qui compte parmi ses clients Nvidia

NVDA.O , a fortement bénéficié des progrès de l’IA, qui ont compensé le ralentissement de la demande post-pandémie pour les puces de l’électronique grand public, comme les tablettes.

Le titre TSMC, coté à Taipei, a gagné 29% cette année, contre une hausse de 22% de l'indice boursier de référence

.TWII . Le titre a clôturé en hausse de 2,3% vendredi, avant l'annonce de ses résultats.

L'action cotée à New York prenait 2,1% en avant-Bourse vendredi.

Son compatriote Foxconn 2317.TW a également publié des ventes solides au premier trimestre, avec une hausse annuelle de 30%.

(Ben Blanchard, Faith Hung et Wen-Yee Lee, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)