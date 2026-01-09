TSMC affiche un chiffre d'affaires de 1 046,08 milliards de dollars taïwanais au quatrième trimestre, supérieur aux prévisions

(Corrige pour indiquer que le montant du revenu est en dollars taïwanais, et non en dollars américains, dans le titre)

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces électroniques, a annoncé vendredi un chiffre d'affaires de 1 046,08 milliards de dollars taïwanais pour le quatrième trimestre (33 ,05 milliards de dollars ), selon les calculs de Reuters basés sur les données mensuelles publiées par l'entreprise.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a dépassé les prévisions du marché et a augmenté de 20,45 % par rapport à l'année précédente en raison de l'intérêt croissant pour les applications d'intelligence artificielle.

Une estimation LSEG SmartEstimate, réalisée par 20 analystes, prévoyait un chiffre d'affaires de 1 035,913 milliards de dollars taïwanais au quatrième trimestre(32,73 milliards de dollars).

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) TSM.N est un fournisseur important de sociétés telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

(1 $ = 31,6550 dollars taïwanais)