TSMC : 6,6 milliards de dollars de subventions pour construire une nouvelle usine en Arizona

(AOF) - Les États-Unis prévoient d'accorder à Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,6 milliards de dollars de subventions et jusqu'à 5 milliards de dollars de prêts pour aider le premier fabricant mondial de puces à construire une usine de production en Arizona. Le groupe taïwanais construira une troisième usine à Phoenix, qui viendra s'ajouter aux deux installations, qui devraient entrer en production en 2025 et 2028. TSMC va en tout investir plus de 65 milliards de dollars.

Les Etats-Unis prévoient d'investir massivement dans ce secteur afin de produire environ 20% des puces de pointe au niveau mondial d'ici la fin de la décennie.