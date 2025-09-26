Trump veut taxer les laboratoires, certains avaient anticipé avec des investissements aux USA

(AOF) - Sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a annoncé l’imposition de droits de douane de 100%, à partir du 1er octobre, sur tous les produits pharmaceutiques de marque ou breveté, sauf si l’entreprise construit actuellement son usine de fabrication sur le territoire américain. Donald Trump précise que le terme " construction " signifie début de chantier et/ou en construction. Dans ce cas-là, aucun tarif douanier supplémentaire ne sera appliqué.
Depuis plusieurs mois, les annonces de grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux pour des investissements outre-Atlantique se sont multipliées, afin justement de faire face à ce type de déclarations.
Le 25 août dernier, Genentech, une filiale du Suisse Roche, a inauguré une nouvelle usine de fabrication en Caroline du Nord.
Plus récemment, la semaine dernière, le Britannique GSK a annoncé son intention d'investir 30 milliards de dollars aux États-Unis dans la R&D, ainsi que dans les infrastructures liées à la chaîne d'approvisionnement au cours des cinq prochaines années.
En France, Sanofi a annoncé au mois de mai dernier 20 milliards de dollars d'investissements au pays de l'Oncle Sam d'ici 2030. Ces fonds doivent servir à accroître considérablement ses dépenses en recherche & développement et d'y étendre sa capacité de production. Sanofi est très dépendant du marché américain. Ses ventes dans le pays ont représenté 47,06% de son chiffre d'affaires total au premier trimestre.
