Trump veut interdire l'achat de maisons individuelles par les grands investisseurs
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 22:14
Depuis plus d'une décennie, des acteurs comme les fonds de capital-investissement, les fiducies de placement immobilier (REIT) ou les sociétés de gestion d'actifs achètent massivement des maisons à des fins locatives. Cette dynamique est accusée de restreindre l'offre pour les acheteurs individuels et d'alimenter la hausse des prix. L'annonce présidentielle a immédiatement secoué les marchés : l'action d'Invitation Homes a reculé de 7% et celle de Blackstone de plus de 5%.
Trump présentera de nouvelles propositions sur le logement lors du Forum économique mondial de Davos. Dans la foulée de son annonce, le sénateur républicain Bernie Moreno a indiqué qu'il déposerait une loi pour encadrer les achats immobiliers des grands investisseurs. D'après la National Association of Realtors, le prix médian d'une maison existante était de 426800 dollars au troisième trimestre 2025, tandis que le taux d'un prêt immobilier sur 30 ans atteignait 6,19%. Blackstone reste le principal bailleur résidentiel du pays, avec plus de 230000 logements.
Valeurs associées
|153,570 USD
|NYSE
|-5,59%
