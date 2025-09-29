Trump veut des droits de douane de 100% sur les films produits hors des États-Unis

(Actualisé avec détails, cours de Bourse, analystes)

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait imposer des droits de douane de 100% sur tous les films produits à l’étranger et diffusés aux États-Unis, une mesure sans précédent qui menace de bouleverser le modèle économique mondial d’Hollywood.

Cette décision souligne la volonté de Donald Trump d’étendre ses politiques protectionnistes aux industries culturelles, alimentant l’incertitude pour les studios américains qui dépendent largement des recettes du box-office international et des coproductions transfrontalières.

Dénonçant sur Truth social "un vol" de l'industrie cinématographique américaine par d'autres pays, Donald Trump dit vouloir "résoudre ce problème de longue date" en imposant des droits de douane de 100% sur tous les films réalisés en dehors des États-Unis.

"La Californie, avec son gouverneur faible et incompétent, a été particulièrement touchée !", a ajouté le locataire de la Maison blanche.

Il n’était toutefois pas immédiatement clair sur quelle base légale le président entendait imposer ces droits de douane et la Maison blanche n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.

Les groupes Warner Bros Discovery WBD.O , Comcast

CMCSA.O , Paramount Skydance PSKY.O et Netflix NFLX.O n’ont pas non plus réagi.

À Wall Street, les réactions étaient mitigées à 14h29 GMT : l’action Netflix prenait 0,91% et celle de Paramount Skydance 2,70% tandis que Comcast cédait 0,39% et Warner Bros 1,33%.

Donald Trump avait déjà évoqué en mai l’idée de tels droits de douane sur les films étrangers, sans toutefois fournir de précisions.

Des responsables de studios ont indiqué à Reuters plus tôt cette année qu’ils étaient "déconcertés" quant à la façon dont de tels droits de douane pourraient être appliqués, étant donné que les films impliquent souvent des lieux de production, de financement, de postproduction et d’effets visuels répartis entre plusieurs pays.

La mesure suscite également le scepticisme des juristes et spécialistes du commerce international.

Certains soulignent que les films relèvent de la propriété intellectuelle et font partie des échanges mondiaux de services, un domaine dans lequel les États-Unis affichent généralement un excédent, ce qui pose des questions sur la base juridique de tels droits de douane.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore, Version française Kate Entringer et Noémie Naudin, édité par Benjamin Mallet et Kate Entringer)