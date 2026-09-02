Trump va rencontrer les directeurs généraux du secteur du tourisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump rencontrera mercredi les dirigeants de grandes entreprises du secteur du voyage, notamment des représentants d’American Airlines AAL.O , de Marriott MAR.O , de MGM Resorts MGM.N et de Carnival CCL.N , a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Le tourisme américain a bénéficié d’un coup de pouce considérable grâce à la Coupe du monde de la FIFA cet été. Les dépenses liées aux voyages ont augmenté de 6,2 % en glissement annuel en juin pour atteindre 122,1 milliards de dollars, soit le meilleur résultat mensuel enregistré depuis un an.

En 2025, les arrivées internationales ont reculé de 5,5 %, les responsables du secteur touristique invoquant plusieurs facteurs, notamment les longs délais d’attente pour les entretiens de visa, le durcissement des politiques d'immigration , les droits de douane et les restrictions de voyage imposées par les États-Unis à certains pays.