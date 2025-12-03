Trump va proposer une forte réduction des règles relatives à l'économie de carburant des véhicules américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L' proposera mercredi une réduction significative finalisées par l'ancien Joe Biden l'année dernière, dans visant à faciliter la vente de voitures à essence par les constructeurs automobiles, ont déclaré à Reuters des constructeurs automobiles et des sources. La National Highway Traffic Safety Administration devrait proposer de réduire de manière significative , ainsi que d'apporter des changements radicaux au programme, notamment en éliminant les échanges de crédits entre les constructeurs automobiles et en mettant fin à certains crédits pour les dispositifs d'économie de carburant, ont déclaré des sources. Le président Donald Trump sera rejoint par les directeurs généraux de Stellantis &STLAM.MI>, société mère de Chrysler, et de Ford Motor &F.N> pour dévoiler la proposition.