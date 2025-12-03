 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 104,00
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump va proposer une forte réduction des règles relatives à l'économie de carburant des véhicules américains
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L' proposera mercredi une réduction significative finalisées par l'ancien Joe Biden l'année dernière, dans visant à faciliter la vente de voitures à essence par les constructeurs automobiles, ont déclaré à Reuters des constructeurs automobiles et des sources. La National Highway Traffic Safety Administration devrait proposer de réduire de manière significative , ainsi que d'apporter des changements radicaux au programme, notamment en éliminant les échanges de crédits entre les constructeurs automobiles et en mettant fin à certains crédits pour les dispositifs d'économie de carburant, ont déclaré des sources. Le président Donald Trump sera rejoint par les directeurs généraux de Stellantis &STLAM.MI>, société mère de Chrysler, et de Ford Motor &F.N> pour dévoiler la proposition.

Véhicules électriques

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,115 USD NYSE +1,24%
GENERAL MOTORS
74,815 USD NYSE +1,55%
STELLANTIS
9,832 EUR MIL +7,70%
TESLA
441,6900 USD NASDAQ +2,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank