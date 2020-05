Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump va prendre des mesures à l'égard de la Chine pour Hong Kong Reuters • 26/05/2020 à 23:51









(Actualisé avec déclaration de Trump, précisions) WASHINGTON, 26 mai (Reuters) - Donald Trump a déclaré mardi qu'il se préparait à engager cette semaine une action contre la Chine en raison de la volonté de celle-ci d'imposer une loi de sécurité nationale à Hong Kong, secoué depuis l'an dernier par des manifestations pro-démocratie. Le président américain n'a pas donné de détails. Interrogé sur la question à la Maison blanche, il a répondu que les Etats-Unis étaient "en train de faire quelque chose maintenant". "Vous trouverez cela intéressant. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui", a dit Trump. "Vous en entendrez parler (...) avant la fin de la semaine - quelque chose de fort", a-t-il poursuivi. Plus tôt dans la journée, la porte-parole de la Maison blanche a fait savoir que le président américain était mécontent du projet de loi porté à Pékin. Donald Trump voit difficilement "comment Hong Kong peut rester un centre financier si la Chine prend le contrôle", a dit Kayleigh McEnany à la presse. Le projet de loi chinois sur la sécurité pour Hong Kong, dont Reuters a pu consulter une ébauche la semaine dernière, prévoit une transposition rapide des règles sécuritaires nationales dans la Loi fondamentale - qui fait office de Constitution pour le territoire semi-autonome - afin de lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. (Jeff Mason, Tim Ahmann et Lisa Lambert; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)

