Trump va interviewer Rieder, de BlackRock, pour le poste de président de la Fed, selon Fox Business

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump s'entretiendra jeudi avec le responsable des investissements obligataires de BlackRock Inc. BLK.N , Rick Rieder, en tant que candidat à la direction de la Réserve fédérale, a rapporté lundi Fox Business Network, citant des sources administratives non identifiées.

Rick Rieder fait partie des quatre finalistes envisagés pour succéder au président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat à la tête de la banque centrale américaine expire en mai.