Trump va auditionner un dirigeant de BlackRock pour le poste de président de la Fed-Fox Business

Le président américain Donald Trump va auditionner jeudi Rick Rieder, directeur en chef des investissements obligataires de BlackRock Inc. BLK.N , pour le poste de président de la Réserve fédérale (Fed), a rapporté lundi Fox Business Network, citant des sources de l'administration américaine non identifiées.

Rick Rieder fait partie des quatre candidats envisagés pour succéder au président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat à la tête de la banque centrale américaine expire en mai.

(Rédigé par Costas Pitas et Susan Heavey, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)