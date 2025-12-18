 Aller au contenu principal
Trump va annoncer un programme pilote de remboursement des traitements à base de CBD par Medicare
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Donald Trump devrait annoncer un programme pilote pour rembourser les traitements au CBD des patients de Medicare, a rapporté le Washington Post jeudi, alors que le président américain devrait également aborder l'assouplissement potentiel des réglementations américaines sur la marijuana.

Citant six personnes au fait des projets, le rapport indique que les Centers for Medicare and Medicaid Services, qui supervisent le programme fédéral d'assurance maladie pour les Américains plus âgés, pourraient lancer le projet pilote dès l'année prochaine et ont déjà examiné la possibilité de payer pour l'utilisation du CBD, ou cannabidiol, pour aider à traiter le cancer.

