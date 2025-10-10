 Aller au contenu principal
Trump va annoncer un accord sur le prix des médicaments aux États-Unis à la Maison Blanche, MSNBC affirme qu'il s'agit d'un accord avec AstraZeneca
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur AstraZeneca tirés du reportage de MSNBC dans les paragraphes 2 à 4) par Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump devrait faire une annonce vendredi sur la baisse des prix des médicaments aux États-Unis, selon un responsable de la Maison Blanche qui a refusé de fournir des détails supplémentaires.

Donald Trump devrait annoncer un accord avec le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca AZN.L , a rapporté MSNBC, citant un responsable de la Maison Blanche.

L'accord comprendrait un modèle de tarification des médicaments de la "nation la plus favorisée" visant à rendre les prescriptions plus abordables pour les Américains à faible revenu, y compris ceux qui bénéficient du plan de santé Medicaid du gouvernement, selon le rapport.

Les prix réduits seraient disponibles sur le site Web TrumpRx, dont le lancement est prévu l'année prochaine, et le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, sera présent à la Maison-Blanche pour l'annonce, selon MSNBC.

La Maison Blanche n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. AstraZeneca s'est refusé à tout commentaire.

L'ANNONCE INTERVIENT APRÈS L'ACCORD AVEC PFIZER

L'annonce, qui fait suite à un accord que Donald Trump a annoncé la semaine dernière avec le fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N , devrait avoir lieu à 17 heures ET (2100 GMT) dans le Bureau ovale, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

Pfizer a accepté d'abaisser le prix de ses médicaments de prescription dans le cadre du programme Medicaid pour les Américains à faible revenu au niveau de ce qu'il pratique dans d'autres pays développés, en échange d'un allègement des droits de douane .

Les patients américains sont actuellement ceux qui paient le plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et Donald Trump fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ce que les patients paient dans d'autres pays.

Pfizer a été la première grande entreprise pharmaceutique à annoncer un accord avec Donald Trump après que ce dernier a envoyé des lettres à 17 grands fabricants de médicaments en juillet pour leur demander de réduire leurs prix. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre.

La nouvelle de l'imminence d'une deuxième annonce sur les prix des médicaments de la "nation la plus favorisée" a été rapportée pour la première fois par Jennifer Jacobs, journaliste à CBS News, dans un article publié sur X, citant des personnes familières avec le sujet.

