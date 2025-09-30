Trump va annoncer un accord avec Pfizer sur les prix des médicaments

Le président américain Donald Trump va annoncer mardi un accord avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer PFE.N sur la baisse des prix de plusieurs de ses médicaments aux États-Unis, a déclaré un responsable de la Maison blanche.

L'administration américaine prévoit également de dévoiler un site internet spécialisé dans la vente directe de médicaments, appelé TrumpRx, a ajouté le responsable. Pfizer vendra certains de ses médicaments via ce site.

Le groupe pharmaceutique doit également annoncer une aide de 70 milliards de dollars pour la recherche et le développement et la production locale, a déclaré le responsable.

En juillet, Donald Trump a demandé à 17 grandes entreprises pharmaceutiques de s'aligner sur leurs prix à l'étranger, bien plus bas et de s'y engager avant le 29 septembre.

Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr, a déclaré lors d'une réunion le mois dernier que l'administration discutait avec chacun des laboratoires individuellement et que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, menaçait le secteur de droits de douane pour obtenir un effet de levier supplémentaire.

