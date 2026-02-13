Trump : Trop occupé pour être défendeur, mais beaucoup de temps pour poursuivre en justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump utilise depuis longtemps la voie judiciaire pour répondre à ses détracteurs

Il continue d'intenter des procès civils même en tant que président

En 1997, la Cour suprême a refusé l'immunité à Clinton

L'avocat de Trump propose une "règle d'immunité temporaire"

par Tom Hals

Peu après avoir été réélu en novembre 2024, les avocats de Donald Trump ont déclaré à un juge de l'État du Delaware qu'une action en justice intentée contre lui par deux cofondateurs de son entreprise de médias sociaux devrait être mise en suspens parce qu'un président en exercice n'a pas le temps de s'occuper d'un litige civil.

Les avocats de M. Trump ont demandé à la juge, Lori Will, de "reconnaître une règle d'immunité temporaire qui protège la présidence contre les diversions, les distractions et le harcèlement des procédures civiles de l'État". Les plaignants affirment qu'on leur a refusé le paiement convenu pour avoir réussi à lancer Truth Social.

Mais avant que le juge ne puisse trancher la question de l'immunité, M. Trump a semblé affaiblir son propre argument en intentant lui-même une action civile contre un journal de l'Iowa, le Des Moines Register.

M. Trump, qui, depuis des décennies, utilise la voie judiciaire pour répliquer à ses détracteurs, a ensuite intenté au moins cinq autres procès à titre personnel, réclamant des dizaines de milliards de dollars. Il s'agit de procès en diffamation visant un éditeur de livres, Penguin Random House, et trois organes de presse, le New York Times NYT.N , le Wall Street Journal NWSA.O et la BBC ; un procès accusant une banque, JPMorgan Chase JPM.N , d'avoir illégalement fermé ses comptes; et un procès accusant l'U.S. Internal Revenue Service d'avoir illégalement empêché la divulgation de ses déclarations d'impôts aux médias.

Les médias et JPMorgan ont nié toute faute. L'IRS n'a pas commenté l'action en justice et n'a pas répondu au tribunal.

En fin de compte, l'affaire du Delaware contre M. Trump a été rejetée par Mme Will en septembre, mais pas pour des raisons d'immunité.

UTILISER LES ARGUMENTS DE TRUMP CONTRE LUI

Certaines des personnes visées par le procès tentent d'utiliser la demande d'immunité du président républicain contre lui, estimant que si M. Trump affirme qu'il est trop occupé pour avoir à répondre à des procès intentés contre lui, il ne devrait pas être autorisé à intenter des procès contre d'autres personnes.

« C'est comme si l'on disait: "Nous allons jouer au baseball et je suis le seul à pouvoir frapper" », a déclaré Richard Primus, professeur à la faculté de droit de l'université du Michigan, à propos de la position de M. Trump sur l'immunité. La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée sur l'immunité présidentielle en matière de poursuites civiles dans un arrêt de 1997 concernant le président démocrate de l'époque, Bill Clinton, déclarant que les présidents ne sont pas immunisés. Les juges ont autorisé une action en diffamation et en harcèlement sexuel intentée par une ancienne employée de l'État de l'Arkansas, Paula Jones, à l'encontre de M. Clinton. Dans un arrêt de 2024 concernant M. Trump, la Cour suprême a estimé que les présidents jouissaient d'une large immunité contre les poursuites pénales pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, bien que cette décision n'ait pas porté sur un litige civil. La dernière partie à l'un des procès intentés par M. Trump à avoir reformulé sa demande d'immunité contre lui est la sondeuse Ann Selzer, qu'il a poursuivie avec le Des Moines Register et ses éditeurs en décembre 2024 au sujet d'un sondage préélectoral qui avait montré que sa rivale démocrate Kamala Harris était en tête dans l'Iowa, un État que M. Trump a fini par remporter.

Mme Selzer a demandé, en vain, que l'affaire soit suspendue pendant toute la durée de la présidence de M. Trump. Les avocats des défendeurs ont fait valoir que M. Trump avait l'habitude d'utiliser abusivement les tribunaux à des fins politiques, et que sa demande d'immunité pourrait lui donner une nouvelle arme à déployer contre les médias. M. Trump pourrait exiger des documents privés et des témoignages, connus sous le nom de "discovery", de la part des défendeurs dans les affaires qu'il a déposées, puis revendiquer l'immunité lorsque des demandes lui sont adressées, ont-ils déclaré.

L'avocat du Des Moines Register, Nick Klinefeldt, a déclaré au juge Scott Beattie de la Cour d'État de l'Iowa lors de l'audience du 30 janvier: « Vous auriez eu une découverte unilatérale, une enquête unilatérale sur la presse. »

Le juge a reconnu les limites de son pouvoir de contraindre le président à se conformer à une décision de justice.

« Je peux infliger une amende de 500 dollars par infraction et peut-être ordonner une peine d'emprisonnement de six mois », a déclaré M. Beattie. « Mais je suis à peu près certain qu'il y aura des réactions négatives à ce sujet. »

Alan Ostergren, l'avocat de M. Trump, a déclaré lors de l'audience que le président avait l'intention de se conformer à toutes les ordonnances de M. Beattie et que le juge pourrait rejeter l'action en justice de M. Trump s'il ne le faisait pas.

Mardi, M. Beattie a rejeté la demande de Mme Selzer de suspendre l'action en justice de M. Trump.

« SALI ET LÉSÉ »

L'équipe juridique de M. Trump a déclaré à Reuters que l'immunité était essentielle à la présidence, arguant qu'elle était inscrite dans la Constitution des États-Unis et qu'elle était étayée par des précédents juridiques.

« De plus, le président Trump, au nom de, et avec, tous les Américains, a un droit constitutionnel inhérent de demander des comptes à ceux qui l'ont sali et lui ont fait du tort. Contrairement aux souhaits des libéraux radicaux et de leurs cohortes dans les médias, les présidents ne renoncent pas à ce droit lorsqu'ils prêtent serment », a déclaré l'équipe de M. Trump.

Jusqu'à présent, les tribunaux ont donné raison à M. Trump.

Il a été débouté en tant que défendeur dans les procès concernant sa société de médias sociaux intentés devant les tribunaux des États du Delaware et de Floride, bien que ces tribunaux n'aient pas abordé la question de l'immunité dans leurs décisions.

Outre la décision du juge de l'Iowa, une cour d'appel de Floride a rejeté une demande similaire visant à suspendre une action en diffamation intentée par M. Trump en 2022 contre le comité du prix Pulitzer. Il a intenté un procès après que le conseil a rejeté sa demande d'annulation d'un prix décerné conjointement au Washington Post et au New York Times en 2018 pour leur couverture de l'ingérence russe dans l'élection de 2016 et des liens avec sa campagne.

Si Donald Trump n'a pas le temps de se consacrer à son procès pour le Pulitzer, il est libre de rejeter l'affaire lui-même, une mesure qu'il ne pourrait pas prendre en tant que défendeur dans un litige, a déclaré cette cour d'appel.

« Donald Trump est un plaideur vexatoire », a déclaré M. Primus, et sa présidence rend ses poursuites extrêmement coercitives pour les défendeurs qu'il vise. « S'il a une revendication légale légitime pour quelque chose, il pourrait intenter une action et demander au tribunal de suspendre la procédure jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions. Ce n'est pas comme s'il avait besoin de l'argent plus tôt. »