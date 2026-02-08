Trump soutient la fusion Nexstar-Tegna et affirme que les grandes chaînes de télévision ont besoin de plus de concurrence

La fusion Nexstar-Tegna donnerait naissance au plus grand opérateur de chaînes de télévision régionales aux États-Unis

Trump a déjà critiqué la suppression du plafond de propriété des chaînes de télévision

La FCC doit encore se prononcer sur le plafonnement de la propriété; une audition au Sénat portera sur les règles en matière de médias

Le président américain Donald Trump a publiquement soutenu samedi le projet de fusion entre l'opérateur de chaînes de télévision locales Nexstar Media

NXST.O et son petit rival Tegna TGNA.N .

"Nous avons besoin de plus de concurrence contre L'ENNEMI, les réseaux de télévision nationaux de fausses nouvelles", a écrit Donald Trump dans un message publié sur les médias sociaux. "FAITES EN SORTE QUE CET ACCORD SOIT CONCLU!" L'année dernière, Nexstar a proposé d'acquérir Tegna pour 3,54 milliards de dollars , ce qui ferait de l'entité combinée le plus grand opérateur de chaînes de télévision régionales aux États-Unis et lui donnerait plus de poids auprès des annonceurs et des distributeurs de télévision payante. Les médias locaux sont confrontés à la baisse de leurs revenus et à la perte d'abonnés en raison de la popularité des services de diffusion en continu.

TRUMP AVAIT CRITIQUÉ LA PROPOSITION VISANT À LEVER LE PLAFOND DE PROPRIÉTÉ DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION Le post de samedi de Donald Trump sur Truth Social semble adopter un ton différent de celui de novembre, lorsqu'il avait critiqué une proposition visant à lever le plafond sur la propriété des stations de télévision locales, une mesure nécessaire à l'acquisition de Tegna par Nexstar.

Nexstar possède ou s'associe à plus de 200 stations et exploite des marques telles que The CW et NewsNation, tandis que Tegna gère 64 stations et réseaux, dont True Crime Network et Quest. Une combinaison des deux couvrirait 80 % des foyers TV sur les marchés clés, ont déclaré les entreprises.

En novembre, Donald Trump a indiqué sur les médias sociaux qu'il ne serait "pas content" si la levée du plafond permettait à NBC CMCSA.O , propriété de Comcast, ou à ABC DIS.N , propriété de Walt Disney, de se développer. Samedi, Donald Trump a toutefois laissé entendre que certaines fusions, comme celle de Nexstar-Tegna, pourraient réduire l'influence des plus grands réseaux de télévision.

"Laisser les bonnes affaires se faire comme Nexstar - Tegna aidera à éliminer les fausses nouvelles parce qu'il y aura plus de concurrence, et à un niveau plus élevé et plus sophistiqué", a écrit Donald Trump.

Un média conservateur opposé à l'acquisition a déclaré samedi que Donald Trump ne devrait pas soutenir l'accord.

"Le président Donald Trump avait raison en novembre lorsqu'il a appelé à des réseaux plus petits et au maintien des plafonds de propriété télévisuelle pour limiter la consolidation massive de la radiodiffusion", a déclaré Newsmax dans un communiqué.

"L'accord avec Nexstar signifie une consolidation dangereuse qui limitera la concurrence, nuira aux voix conservatrices et augmentera considérablement les factures de câble des consommateurs. Nous espérons que le président reconsidérera sa position."

Donald Trump a souvent critiqué la couverture médiatique des grands médias.

La Commission fédérale des communications n'a pas encore pris de décision sur la levée du plafond de propriété, qui empêche une société de posséder des stations de télévision qui touchent plus de 39 % des foyers américains abonnés à la télévision.

Les limites imposées aux télévisions locales feront l'objet d'un examen minutieux lorsque la commission sénatorale du commerce, des sciences et des transports tiendra une audition sur les règles de propriété des médias de la FCC, mardi.

Le président de la commission, le sénateur Ted Cruz, un républicain du Texas, a récemment déclaré que l'audition était "une occasion importante de discuter de la question de savoir si les règles existantes sont juridiquement valables, si elles sont obsolètes ou si elles doivent être mises à jour pour promouvoir la concurrence et protéger contre la censure des entreprises à l'encontre des conservateurs."

Tegna a déclaré en novembre qu'elle s'attendait à ce que la transaction soit conclue au cours du second semestre de cette année.

Nexstar, Tegna, la FCC et le bureau de Ted Cruz n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires samedi.