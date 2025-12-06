 Aller au contenu principal
Trump signe un mémo visant à aligner les vaccins pour enfants américains sur ceux de certains autres pays
information fournie par Reuters 06/12/2025 à 01:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump s'est félicité vendredi que les conseillers américains en matière de vaccins aient abandonné une recommandation de longue date selon laquelle tous les nouveau-nés américains devraient recevoir le vaccin contre l'hépatite B, et a signé une note de service pour examiner l'alignement des recommandations en matière de vaccination des enfants sur les meilleures pratiques des "pays développés homologues".

Si le ministre de la santé et le directeur du CDC "déterminent que ces meilleures pratiques sont supérieures aux recommandations nationales actuelles, ils sont chargés de mettre à jour le calendrier de vaccination infantile de base des États-Unis pour l'aligner sur ces preuves scientifiques et les meilleures pratiques des pays développés homologues, tout en préservant l'accès aux vaccins actuellement disponibles pour les Américains", selon une fiche d'information de la Maison-Blanche.

