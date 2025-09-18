Trump se réjouit de la suspension de l'humoriste Jimmy Kimmel pour ses propos à l'antenne sur Charlie Kirk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ABC retire l'émission "Jimmy Kimmel Live" en raison de menaces réglementaires

Le président américain Trump déclare que Jimmy Kimmel n'a pas de talent et que ses audiences sont médiocres

Les syndicats affirment que la suspension porte atteinte à la liberté d'expression

(Le président américain Trump commente la suspension de Jimmy Kimmel) par Dawn Chmielewski et Jonathan Allen

Le président américain Donald Trump a célébré jeudi la suspension de l'animateur Jimmy Kimmel, enflammant le débat sur la question de savoir si M. Trump et les républicains portent atteinte à la liberté d'expression en cherchant à punir certains détracteurs du militant d'extrême droite assassiné Charlie Kirk.

M. Trump, qui s'exprimait lors d'une visite d'État en Grande-Bretagne, a déclaré que M. Kimmel avait été puni pour avoir "dit des choses horribles" au sujet de M. Kirk, un proche allié politique du président qui a contribué à renforcer le soutien à M. Trump parmi les jeunes électeurs conservateurs. La chaîne ABC a annoncé mercredi soir qu'elle supprimait l'émission "Jimmy Kimmel Live" pour une durée indéterminée.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, M. Trump cherche de plus en plus à utiliser ses fonctions et les tribunaux pour attaquer les discours critiques à son encontre qu'il considère comme diffamatoires ou mensongers.

La suspension de M. Kimmel est intervenue après qu'au moins deux grands propriétaires de chaînes de télévision locales eurent déclaré qu'ils remplaceraient l'émission de fin de soirée animée par des célébrités sur leurs ondes, et que le principal organisme de régulation des communications du pays eut menacé d'enquêter sur les commentaires de M. Kimmel au sujet de M. Kirk.

M. Kimmel, un humoriste qui se moque souvent de M. Trump, a déclaré au cours de son monologue d'ouverture de neuf minutes que les alliés de M. Kirk utilisaient son assassinat la semaine dernière pour "marquer des points politiques". Kirk, 31 ans, a été abattu sur scène alors qu'il débattait avec des étudiants dans une université de l'Utah le 10 septembre, un événement organisé par son groupe de défense de la politique étudiante, Turning Point USA.

"Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end avec le gang des MAGA qui tente désespérément de faire passer le jeune qui a assassiné Charlie Kirk pour autre chose que l'un d'entre eux, et qui fait tout ce qu'il peut pour marquer des points politiques", a déclaré M. Kimmel. MAGA est l'abréviation du slogan de Trump: "Make America Great Again".

M. Kimmel s'est également moqué des réactions de M. Trump à la mort de M. Kirk: "Ce n'est pas ainsi qu'un adulte pleure le meurtre de quelqu'un qu'il appelait un ami. C'est comme ça qu'un enfant de quatre anspleure un poisson rouge"

M. Trump a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi que M. Kimmel n'avait pas de talent, qu'il avait une mauvaise cote d'écoute et qu'il avait "dit des choses horribles sur un grand homme connu sous le nom de Charlie Kirk"

il a ajouté: "Vous pouvez appeler cela de la liberté d'expression ou non" , a déclaré M. Trump aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer. "Il a été licencié pour manque de talent ABC n'a pas déclaré avoir renvoyé M. Kimmel, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Au cours de la semaine qui a suivi l'assassinat de M. Kirk, M. Kimmel est l'Américain le plus célèbre à avoir subi des représailles professionnelles pour avoir fait des commentaires considérés par les conservateurs comme malveillants à l'égard de M. Kirk, aux côtés de personnalités des médias, d'universitaires, d'enseignants et d'employés d'entreprises.

Un étudiant de 22 ans de l'Utah, spécialisé dans l'enseignement technique et passionné de jeux vidéo, a été inculpé mardi pour le meurtre de M. Kirk.

D'éminents démocrates ont déclaré que M. Trump et son parti républicain s'attaquaient aux droits à la liberté d'expression garantis par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Les républicains ont déclaré qu'ils luttaient contre les "discours de haine" qui peuvent conduire à la violence.

L'ancien président américain Barack Obama, auquel M. Trump a succédé en 2017, a déclaré que les entreprises de médias ne devaient pas capituler face à la coercition du gouvernement, en violation des droits à la liberté d'expression garantis par le premier amendement de la Constitution des États-Unis.

"Après des années passées à se plaindre de la culture de l'annulation, l'administration actuelle l'a portée à un niveau nouveau et dangereux en menaçant régulièrement de prendre des mesures réglementaires contre les entreprises de médias à moins qu'elles ne musellent ou licencient les journalistes et les commentateurs qu'elle n'aime pas", a déclaré M. Obama dans un communiqué.

Les syndicats d'écrivains et d'acteurs ont déclaré que cette mesure constituait une attaque contre le premier amendement et le droit de ne pas être d'accord.

"Honte à ceux qui, au sein du gouvernement, oublient cette vérité fondatrice", a déclaré la Writers Guild of America dans un communiqué. "Quant à nos employeurs, nos mots les ont rendus riches. Nous réduire au silence appauvrit le monde entier"

LIBERTÉ D'EXPRESSION, INTÉRÊT PUBLIC

La mort de Kirk a suscité une vague de chagrin parmi les fans et certains critiques, qui voyaient en lui un fervent défenseur du débat public et des valeurs conservatrices. D'autres ont tourné en dérision le soutien de Kirk à la politique de droite et au nationalisme chrétien, ainsi que les commentaires désobligeants qu'il a faits sur les immigrés, les Noirs, les gauchistes et les transgenres.

Bien avant le meurtre de M. Kirk, M. Trump a menacé à plusieurs reprises de retirer des licences à des chaînes de télévision et a fait pression sur les radiodiffuseurs pour qu'ils cessent de diffuser des contenus qu'il jugeait répréhensibles. Il s'en est également pris à la presse écrite en intentant un procès en diffamation de 15 milliards de dollars contre le New York Times.

Quelques heures avant la suspension de Kimmel, Brendan Carr, le président de la Commission fédérale des communications, avait demandé aux chaînes locales de cesser de diffuser l'émission.

ABC, propriété de Walt Disney DIS.N , a retiré l'émission après que Nexstar, qui possède 32 chaînes de télévision locales affiliées à ABC, a déclaré qu'elle cesserait de diffuser l'émission après le monologue de Kimmel. Sinclair Broadcast Group, un autre grand propriétaire de chaînes de télévision locales, a également publié un communiqué indiquant qu'il suspendait la diffusion de l'émission jusqu'à ce que Kimmel présente ses excuses à la famille Kirk.

Les actions de Disney ont baissé de près de 1 % après l'ouverture du marché jeudi, ce qui suggère que les investisseurs ne pensent pas que la nouvelle concernant Kimmel puisse nuire aux perspectives financières de l'entreprise.

"Il s'agit d'un moment très important, car les radiodiffuseurs locaux s'opposent aux programmateurs nationaux pour la première fois dans l'histoire moderne", a déclaré M. Carr, le président de la FCC, lors d'une interview accordée à CNBC. Il a ajouté que la FCC défendrait le principe selon lequel les radiodiffuseurs titulaires d'une licence doivent agir dans "l'intérêt public"

On ne sait pas exactement quels sont les recours juridiques dont Kimmel pourrait se prévaloir. Il pourrait poursuivre ABC et la FCC pour violation de son droit constitutionnel à la liberté d'expression, mais il lui serait probablement difficile de prouver ses dires. La Constitution américaine protège la liberté d'expression, y compris ce que l'on appelle parfois les "discours de haine", mais uniquement contre les actions ou la coercition "tangible" du gouvernement, selon la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis.

Le vice-président américain JD Vance, qui était ami avec M. Kirk, a réagi à la suspension de M. Kimmel sur les médias sociaux dans ce qui semblait être une plaisanterie du monde de Trump sur le nombre inhabituel de titres différents de l'administration Trump détenus par le secrétaire d'État Marco Rubio: "Tout le monde est prié de féliciter @marcorubio, le nouvel animateur de l'émission de fin de soirée d'ABC!