Trump se fait conduire en Cadillac en attendant le nouvel Air Force One

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Le président américain Donald Trump dispose de nouveaux moyens de transport - au sol et dans le ciel. Cette semaine, à Davos, en Suisse, les services secrets américains ont commencé à transporter M. Trump dans des SUV Cadillac nouvellement livrés, a confirmé l'agence dans un message sur les réseaux sociaux. Les véhicules semblent être des Cadillac Escalade modifiées, mais l'agence ne l'a pas confirmé.

"Nous sommes ravis de nous appuyer sur notre relation de longue date avec General Motors pour introduire ces véhicules dans notre flotte de protection", a déclaré le directeur des services secrets, Sean Curran, dans un communiqué. En mars, à la suite d'une rencontre entre M. Trump et Mary Barra, directeur général de GM GM.N , M. Curran s'est rendu dans une usine de GM à Warren, dans le Michigan, pour discuter de la prochaine génération de SUV blindés . M. Trump a évoqué l'idée d'acquérir des SUV Cadillac lors de la discussion avec Mme Barra.

GM et les services secrets n'ont pas répondu jeudi aux questions concernant les nouveaux SUV. Traditionnellement, le président se déplace souvent dans un Chevrolet Suburban blindé lorsqu'il n'est pas dans la limousine présidentielle. En septembre 2024, le département de la sécurité intérieure et les services secrets ont attribué à GM un contrat de 14,8 millions de dollars pour le développement de la limousine présidentielle de nouvelle génération, surnommée "The Beast", qui pourrait atteindre 40,8 millions de dollars jusqu'en 2029.

En août, le contrat a été modifié afin d'exercer une option couvrant un financement de 13,5 millions de dollars.

En mars, les services secrets ont publié une photo de la visite, où l'on voit un SUV Cadillac Escalade équipé du drapeau présidentiel à côté d'une grande image du sceau présidentiel. Ce véhicule semble similaire à celui dans lequel M. Trump a voyagé cette semaine. L'armée de l'air américaine a déclaré séparément jeudi que M. Trump était en bonne voie pour obtenir un nouvel avion d'ici l'été, après avoir été déclassé mardi soir d'un Boeing

BA.N 747 à un plus petit 757 pour son voyage à Davos, à la suite d'un "problème électrique mineur". En mai, M. Trump a accepté un luxueux Boeing 747 du gouvernement du Qatar pour voler temporairement en tant que nouvel Air Force One jusqu'à ce que deux avions arrivent de Boeing après de longs retards. L'ancien jet qatari, vieux de 13 ans et doté d'un intérieur luxueux, va être réaménagé pour un coût de plusieurs centaines de millions de dollars.

L'armée de l'air a déclaré qu'elle prévoyait "une livraison au plus tard à l'été 2026" et a ajouté qu'elle "coordonnait étroitement avec les entités gouvernementales concernées pour s'assurer que les mesures de sécurité appropriées et les exigences fonctionnelles de la mission soient respectées".

Le mois dernier, l'armée de l'air a déclaré que la livraison du premier des deux nouveaux avions Air Force One de Boeing avait été reportée d'une année supplémentaire, à la mi-2028, le dernier d'une série de contretemps.