Trump se dit favorable à la vente de chasseurs F-35 à l'Arabie saoudite

Donald Trump a déclaré lundi qu'il prévoyait d'approuver la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite, à la veille d'une visite du prince héritier saoudien Mohamed bin Salmane à la Maison Blanche.

"Je dirais que nous le ferons", a déclaré Donald Trump à la presse à des journalistes dans le Bureau ovale. "Nous vendrons les F-35."

L'approbation d'une telle vente marquerait un changement de politique important de la part des États-Unis, qui ont jusqu'à présent toujours pris soin de préserver "l'avantage militaire qualitatif" d'Israël face à ses voisins arabes.

Ryad a demandé à acheter jusqu'à 48 F-35, avion de combat de dernière génération de Lockheed Martin LMT.N , une transaction à laquelle le Pentagone a récemment donné son feu vert.

(Reportage de Steve Holland, Andrea Shalal et Gram Slattery, rédigé par Chris Reese et Leslie Adler ; version française Tangi Salaün)