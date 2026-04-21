Trump s'oppose à la fusion United-American, mais soutient Spirit

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* Trump dit qu'il n'aime pas l'idée de la fusion United-American

* American Airlines n'est pas intéressée par un accord avec United

* Trump apporte son soutien à Spirit et évoque la possibilité d'une aide fédérale

(Plus de détails sur le contexte, des commentaires tout au long du texte, le cours de l'action et des photos) par Rajesh Kumar Singh, Jody Godoy et Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il s'opposait à une fusion potentielle entre United Airlines UAL.O et American Airlines

AAL.O , signalant une résistance à un accord qui remodèlerait l'industrie du transport aérien américain.

"Je n'ai rien contre les fusions", a déclaré M. Trump lors d'une interview sur CNBC, ajoutant qu'il "aimerait que quelqu'un achète" Spirit Airlines , qui est en faillite.

"Mais American se porte bien et United se porte très bien. Je connais les gens de United, ils s'en sortent très bien. Je n'aime pas les voir fusionner", a-t-il déclaré.

La résistance de M. Trump souligne les risques politiques et économiques liés au soutien d'un accord qui, selon les experts en concurrence, réduirait la concurrence sur un marché déjà dominé par quatre grands transporteurs et donnerait aux compagnies aériennes davantage de pouvoir pour augmenter les tarifs et les frais.

RISQUES POLITIQUES ET RISQUES DE PRIX

La fusion United-American contrôlerait environ 40 % de la capacité intérieure des États-Unis, et l'idée a déjà suscité des réactions négatives de la part de certains conservateurs et de personnalités proches de M. Trump, ce qui ne convient pas à une Maison-Blanche qui tente de mettre l'accent sur l'accessibilité financière avant les élections de mi-mandat.

Scott Kirby, directeur général de United, a évoqué l'idée d'un rapprochement avec American lors d'une réunion avec Trump fin février, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière. La réunion avait été programmée pour discuter de l'avenir de l' aéroport Dulles de Washington .

American a déclaré vendredi qu'elle n'était pas intéressée par une fusion avec United.

Les conseillers de M. Trump n'ont pas non plus soutenu cette idée. L'absence de soutien public depuis cette réunion est considérée par les fonctionnaires comme un signal fort qu'un accord aurait peu de chances d'aboutir. L'administration surveille également de près l'augmentation du prix du kérosène et son impact sur les tarifs aériens à l'approche de la période de pointe des voyages d'été.

L'idée d'une fusion United-American intervient dans un contexte de rivalité croissante entre les deux transporteurs, qui se disputent notamment les vols et les parts de marché dans les principales plates-formes de correspondance telles que Chicago.

Un accord se heurterait à des obstacles liés à la concurrence considérables en raison du chevauchement des compagnies aériennes sur les principaux marchés, les régulateurs se concentrant probablement sur les itinéraires et les aéroports où les deux compagnies sont en concurrence directe.

Si l'on tient compte des vols internationaux, United et American étaient déjà les deux plus grandes compagnies aériennes au monde en termes de capacité disponible en 2025, selon les données de l'OAG.

Les actions de United ont augmenté d'environ 1 % dans la matinée, tandis que celles d'American ont baissé d'environ 1 %. Aucune des deux compagnies aériennes n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

SPIRIT: UN CAS DIFFÉRENT

Le cas de Spirit est différent. L'administration de Joe Biden a saisi la justice en 2024 pour bloquer le projet d'acquisition du transporteur à bas prix par JetBlue Airways

JBLU.O , arguant qu'il éliminerait une compagnie aérienne qui contribuait à maintenir les tarifs à un niveau bas.

Depuis lors, la situation financière de Spirit s'est aggravée, et le choc pétrolier pèse désormais sur l'ensemble du secteur des compagnies aériennes à bas prix .

Spirit et d'autres transporteurs à bas prix cherchent à obtenir un allègement fiscal temporaire de la part de Washington, avertissant que des coûts de carburant durablement élevés pourraient les obliger à augmenter leurs tarifs et leurs frais.

"Il s'agit de 14 000 emplois, et peut-être que le gouvernement fédéral devrait aider cette compagnie", a déclaré M. Trump.