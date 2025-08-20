Trump s'en prend à la cour d'appel qui a interrompu le transfert des terres de Resolution Copper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump déclare qu'un "tribunal de la gauche radicale" tente de bloquer le projet Resolution Copper

*

Ce message a été publié après que Donald Trump a rencontré les directeurs généraux de Rio et de BHP à la Maison Blanche

*

La Cour demande que les mémoires soient déposés avant le 14 octobre

*

La tribu apache de San Carlos estime que Donald Trump devrait éviter de prendre une "décision désastreuse"

(Ajout d'une déclaration de la tribu Apache San Carlos aux paragraphes 8, 9, 11, 12) par Ernest Scheyder

Le président américain Donald Trump a critiqué mardi la décision d'une cour d'appel d'empêcher temporairement les fonctionnaires fédéraux de procéder à un transfert de terres nécessaire pour que Rio Tinto

RIO.L et BHP BHP.AX développent le projet Resolution Copper en Arizona.

Le message de Donald Trump sur sa plateforme Truth Social a été publié après que lui et le secrétaire à l'Intérieur Doug Burgum ont rencontré à la Maison Blanche les directeurs généraux de Rio et de BHP, deux des plus grandes sociétés minières du monde, qui essaient de développer Resolution depuis plus de dix ans.

La 9e cour d'appel des États-Unis, basée à San Francisco, a décidé lundi que le transfert - qui devait avoir lieu mardi - devait être interrompu pendant que la cour examinait une demande de la tribu Apache San Carlos visant à bloquer le projet pour des raisons religieuses, culturelles et environnementales.

Ce n'est que la deuxième fois qu'un tribunal se prononce en faveur des Apaches ou de leurs alliés en plus de cinq ans de myriade de manœuvres juridiques contre Resolution, qui devrait devenir l'une des plus grandes réserves mondiales d'un métal utilisé dans la fabrication de presque tous les appareils électroniques.

Donald Trump a qualifié le tribunal de "tribunal de la gauche radicale" et a déclaré que ceux qui s'opposent à la mine "sont anti-américains et représentent d'autres pays compétitifs pour le cuivre"

"Il est tellement triste que des activistes de la gauche radicale puissent faire cela et affecter la vie de tant de personnes", a déclaré Donald Trump dans son message. "Nous ne pouvons pas continuer à permettre que cela arrive aux États-Unis!

Donald Trump n'a pas précisé les mesures qu'il envisageait de prendre pour influencer la Cour, mais il a déclaré que "notre pays a tout simplement besoin d'un cuivre, et ce dès maintenant" Il n'a pas fourni de preuves de ses affirmations concernant le tribunal et les opposants au projet.

Terry Rambler, président des Apaches de San Carlos, a déclaré dans un communiqué que la tribu et lui-même "s'efforçaient d'empêcher les États-Unis de prendre une décision désastreuse qui abandonnerait les ressources américaines à des intérêts étrangers"

Rambler a fait remarquer dans son communiqué que BHP est basé en Australie, tandis que Rio est basé en Australie et au Royaume-Uni et que son principal actionnaire est une société chinoise d'aluminium.

Rio a déclaré qu'il prévoyait de conserver tout le cuivre de Resolution à l'intérieur des États-Unis si la mine était approuvée. La société contrôle l'une des deux fonderies de cuivre américaines.

Rambler a déclaré qu'il pensait que Rio exporterait probablement le cuivre de Resolution vers la Chine.

"Je suis impatient de m'asseoir avec l'administration et de fournir des informations factuelles qui aideront à protéger les actifs américains", a déclaré Donald Rambler.

LA COUR

La cour d'appel a précisé qu'elle ne prenait "pas position sur le bien-fondé" des arguments des Apaches et qu'elle accélérerait son examen. Les juges ont demandé que les dossiers soient déposés avant le 14 octobre, mais n'ont pas encore fixé de date d'audience. Dix des 29 membres de la cour d'appel ont été nommés par Donald Trump.

Rio s'est dit "confiant dans le fait que la cour confirmera en fin de compte" le transfert des terres. Le directeur général de Rio, Jakob Stausholm, et son successeur, Simon Trott, qui prendra les rênes de l'entreprise le mois prochain , étaient présents à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump.

Le directeur général de BHP, Mike Henry, a remercié Donald Trump et Doug Burgum sur les réseaux sociaux "pour leur leadership fort visant à revigorer les chaînes d'approvisionnement en matière d'exploitation minière et de transformation en Amérique et pour l'Amérique"

Le message de Donald Trump intervient moins d'un mois après l'imposition d'un tarif douanier sur le cuivre sur les câbles et les tuyaux, mais pas sur le concentré de cuivre produit par les mines elles-mêmes, un prélèvement qui est loin de répondre aux attentes de l'industrie minière. Cette mesure permettra à d'autres pays d'importer du cuivre aux États-Unis sans craindre d'être soumis à des droits de douane.

L'HISTOIRE

La construction de la mine provoquerait un cratère qui engloutirait un site où les Apaches pratiquaient leur culte. Le Congrès et le président de l'époque, Barack Obama, ont approuvé la mine en 2014, après l'avoir ajoutée à la dernière minute à un projet de loi sur le financement de l'armée qui devait être adopté , à condition qu'un rapport environnemental soit publié.

La mine souterraine - que Donald Trump a approuvée lors de son premier mandat avant que son successeur Joe Biden ne revienne sur sa décision - fournirait plus d'un quart de l'appétit des États-Unis pour le cuivre et constituerait un élément clé du plan de Donald Trump visant à stimuler l'exploitation minière aux États-Unis .

Apache Stronghold, un groupe à but non lucratif composé de quelques Apaches et de défenseurs de l'environnement, a demandé à la Cour suprême des États-Unis de bloquer le transfert, demande que la Haute Cour a rejetée en mai .

Entre-temps, la tribu elle-même a fait la même demande auprès des tribunaux fédéraux. Elle a échoué la semaine dernière devant le tribunal de district et a fait appel au cours du week-end.