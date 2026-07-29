Trump s'apprête à dévoiler un plan de 22 milliards de dollars pour réaménager l'aéroport de Washington Dulles, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations supplémentaires; pas de réaction immédiate de la Maison Blanche ni de United)

Le président Donald Trump prévoit de dévoiler un plan de 22 milliards de dollars pour la reconstruction de l’aéroport de Washington Dulles, dernier projet en date d’une série de grands chantiers qu’il a annoncés dans la région de la capitale américaine, ont indiqué des sources à Reuters.

M. Trump, qui sera accompagné à la Maison Blanche de Scott Kirby, directeur général d'United Airlines UAL.O , et de Sean Duffy, secrétaire aux Transports, milite en faveur d’une reconstruction à grande échelle de cet aéroport, qui constitue la principale porte d’entrée internationale de la région de la capitale fédérale. Ce plan devrait inclure la construction de quatre nouveaux terminaux. En mai, M. Duffy avait confirmé que le gouvernement fédéral prévoyait une rénovation de Dulles d’un montant de 22 milliards de dollars. La Maison Blanche et United n’ont pas immédiatement réagi. United est la plus grande compagnie aérienne à Dulles, où elle assure environ 70% du trafic. Le 25 février, Donald Trump a tenu une réunion sur l’avenir de l’aéroport à laquelle participait M. Kirby; lors de cette réunion, le directeur général a présenté l’idée d’une fusion avec American Airlines AAL.O . M. Kirby a déclaré en avril qu’il renonçait à son projet de rachat d’American.

En décembre, M. Trump a déclaré qu’il avait en tête un nouveau projet pour Dulles “car ce n’est pas un bon aéroport. Il devrait être un excellent aéroport… Ils ont un superbe bâtiment, mais un mauvais aéroport.”

Les détracteurs affirment que Dulles a besoin d’être modernisé et se plaignent de la lenteur des véhicules qui transportent les passagers sur le tarmac, lesquels devraient être progressivement supprimés dans le cadre de la refonte. En décembre, le ministère américain des Transports (USDOT) a critiqué “l’odeur de kérosène dans les halls” et le nombre “dérisoire” de portes d’embarquement dans le terminal principal. L’aéroport est exploité par la Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) dans le cadre d’un bail de 50 ans approuvé par le Congrès. La MWAA n’a pas souhaité faire de commentaire. En 2025, l’autorité aéroportuaire a approuvé un plan d’investissement global prévoyant de consacrer au moins 7 milliards de dollars à la rénovation de Dulles dans les années à venir. Une question reste en suspens: comment la reconstruction sera-t-elle financée et dans quelle mesure cela augmentera-t-il le coût des vols par passager? Situé à environ 25 miles (40 km) de la capitale américaine, l’aéroport a ouvert ses portes en 1962 et a connu une année record en 2025, avec un trafic total de 29 millions de passagers, soit une hausse de 6,4%. Cet automne, il se dotera d’un nouveau hall de 435 000 pieds carrés (40 412 mètres carrés), doté de 14 portes d’embarquement et destiné aux clients de United.

C’est l’architecte finlandais Eero Saarinen qui a conçu le terminal de l’aéroport, une structure caractéristique dotée d’un toit en pente qui s’élève vers le ciel de part et d’autre.