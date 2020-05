Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump reporte le sommet du G7, souhaite inclure d'autres pays Reuters • 31/05/2020 à 03:03









(Ajoute détails) 31 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé samedi reporter à septembre le sommet du G7 initialement prévu fin juin et qu'il souhaitait aussi y inclure l'Australie, la Russie, la Corée du Sud et l'Inde . Durant le vol retour de Cap Canaveral, Trump a déclaré aux journalistes que les pays formant actuellement le G7 étaient "très datés". "Je reporte le sommet car je ne pense pas que le G7 représente convenablement ce qui se passe dans le monde", a-t-il ajouté. C'est une décision inattendue, Trump ayant souhaité réunir le groupe des grands pays développés à Washington afin de démontrer que les Etats-Unis sortent de l'épidémie de coronavirus, épidémie qui a à ce jour tué plus de 103.000 américains. Le G7 regroupe les Etats-Unis, l'Italie, le Japon, le Canada, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. (Steve Holland, Andy Sullivan et Mike Stone; version française Camille Raynaud)

